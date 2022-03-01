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Rusya Ukrayna Savaşında saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü yüzlerce yaralı var! Şiddetli çatışmalardan sıcak görüntüler

Rusya Ukrayna Savaşında saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü yüzlerce yaralı var! Şiddetli çatışmalardan sıcak görüntüler
01.03.2022 09:34

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Son dakika haberi... Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı son dakika açıklamasında "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur." dedi. Zelenskiy sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, kentte askeri üsler olmamasına rağmen Rusya'nın saldırılar düzenlediğini ve bu saldırının kasten sivilleri hedef alındığını belirtti.

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