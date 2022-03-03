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Rusya Ukrayna savaşı... 8. günde müzakere masası kuruluyor

Rusya Ukrayna savaşı... 8. günde müzakere masası kuruluyor
03.03.2022 10:25

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

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