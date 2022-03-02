Haberler Dünya Videoları Ukrayna’da bira fabrikası havaya uçuruldu! İşte o anlar…

Ukrayna’da bira fabrikası havaya uçuruldu! İşte o anlar…

Ukrayna’da bira fabrikası havaya uçuruldu! İşte o anlar…
02.03.2022 20:03 - Son Güncelleme: 02.03.2022 20:03

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:32
"Ten renklerimiz nedeniyle...
Dünya 00:49
Rusya Ukrayna savaşından en...
Dünya 00:11
Ukrayna'da savaşın ortasında...
Dünya 00:35
Harkov'da polis merkezi böyle...
Dünya 02:57
Türk gemisi Odessa Limanı’nda...
Dünya 02:21
Rusya hava saldırılarının...
Dünya 00:58
Zelenskiy’den müzakere...
Dünya 01:00
Rus yolcu uçağı İstanbul'a...
Dünya 00:52
Türk genci Rusya'nın bombalama...
Dünya 03:09
Rusya nükleer pozisyona geçti!
Dünya 05:01
Ukrayna ve Rusya müzakere...
Dünya 02:47
Ukrayna'daki endişeli...

Rusya savaşında 7'inci günde de bombardıman devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. Barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı ancak, 2. tur için fikir birliğine varan tarafların bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında yapılmasına karar verdiler. Harkov'da bir polis merkezi böyle vuruldu. Kentin her yerinde cesetler var. Bira fabrikası böyle bombalandı. İşte o anlar...

Dünya Videoları
SON DAKİKA