Rusya ile ABD arasında kritik temaslar: G20 ve Cenevre'de Yeni START zirvesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yeni Delhi'de kısa bir görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Blinken ile Lavrov'un görüşmesi yaklaşık 10 dakika sürdü.

ABD DESTEĞİ SAVAŞ BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Blinken'ın mevkidaşı Lavrov'a, ABD'nin savaş bitene kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söylediğini aktardı.

Blinken'ın, Rusya'nın "Yeni START" nükleer anlaşmasından çekilme kararından vazgeçmesini istediğini belirten yetkili, ABD Dışişleri Bakanı'nın, Moskova'nın ABD vatandaşı tutsak Paul Whelan'ı serbest bırakması talebini de Lavrov'a ilettiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, görüşmenin ardından Blinken'ın, Rusya'nın tavrında yakın gelecekte herhangi bir değişiklik olacağına dair izlenim edinmediğini kaydetti.

RUS TARAFI: "BULUŞMA YOK"

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TASS haber ajansına Blinken ile Lavrov'un G20'nin ikinci oturumu çerçevesinde hareket halindeyken konuştuğunu belirtti. Zaharova, "Blinken, Lavrov ile temas kurmak istedi. Lavrov, hareket halindeyken (Blinken ile) konuştu. Hiçbir müzakere, buluşma ve benzeri şeyler olmadı." dedi.

Blinken ile Lavrov, en son Ocak 2022'de Ukrayna savaşı öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

ABD HEYETİYLE CENEVRE'DE GÖRÜŞME

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) konusunda Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.

TASS haber ajansına göre, Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD heyetiyle görüşme yaptığını kaydetti.

Profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Ryabkov, "Doğal olarak Yeni START ve etrafındaki gelişmelere odaklanıldı." ifadesini kullandı.

Ryabkov, İngiltere ve Fransa temsilcileriyle görüşme planlanmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.