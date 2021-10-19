Haberler Dünya Videoları Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı

Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı

Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı
19.10.2021 15:34
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Rusya Enerji Haftası Forumu’nu yöneten ABD’li CNBC sunucusu Hadley Gamble Rus medyası tarafından hedef tahtasına konuldu. Gamble’ın bacaklarını Putin’e doğru uzatarak dikkat dağıttığı ifade edildi. Putin ile Gamble arasında bir soru yüzünden çıkan tartışmada Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunmuştu.

Dünya Videoları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu, dünya kamuoyununda konuşulmaya devam ediyor.

Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.

RUSLAR AMERİKALI SUNUCUYU SUÇLADI
Rusya ise oturumu yöneten Hadley Gamble'ı hedef aldı.

Rus medyası, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlayarak Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

Görüntülerle ilgili yorum yapması istenen beden dili uzmanı Judy James de tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.

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