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Pakistan’da camiye bombalı saldırı!

Pakistan’da camiye bombalı saldırı!

11.01.2020 01:34

Pakistan’da camiye bombalı saldırı düzenlendi. Ketta kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.


Pakistan'ın güney batısındaki Ketta kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle cami ciddi hasara uğrarken, yetkililer olayla ilgili araştırma başlatmak üzere bölgeyi kordon altına aldı.

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