Son dakika: İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntüleri paylaşıldı! 10.01.2020 17:17

Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine füze ateşlediği gece Tahran'dan kalkışından dakikalar sonra düştü. İran düşen uçağın kara kutusunu vermeyeceği yönünde açıklamalar yaparken Reuters haber ajansı kara kutunun görüntülerini yayınladı. Şimdi tüm gözler İran'a çevrildi.

İran, kara kutu bilgilerini paylaşmayı reddetti. İranlı yetkililer her iki kara kutunun da zarar gördüğü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR

Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı. Düşen Ukrayna uçağında birçok üniversite öğrencisi de yer alıyordu. Hayatını kaybeden öğrenciler okullarında ve kaldığı yurtlarda anıldı.

63 vatandaşının hayatını kaybettiği Kanada'da kurbanlar için anma törenleri düzenlendi. 'Toronto Üniversitesi'ndeki öğrenci yurdunda kurbanlar için toplanıldı.

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

İran'da düşen uçak dünyayı bir kaosa sürüklese de yolcuların hikayeleri yaşanan dramı gözler önüne seriyor. Aras Purzarabi ve Pone Gorji Ocak ayının 1'inde evlenmişlerdi. İkili düğünleri için İran'a seyahat etmişlerdi.

Dönüş yolunda ise İran'da düşen uçakta yaşamlarını yitirdiler. Üniversitede katıldıkları matematik turnuvasında tanışan ve ardından evlenen çiftin yakınları şoku üzerinden atamıyor...

Uçağın nasıl düştüğü ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir video ise kafaları karıştırdı.

ABD BASINI "VURULMA" GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

İlk olarak New York Times ve CNN'in yayınladığı video, Ukrayna uçağının çarşamba günü Tahran'daki İran havaalanından çok uzak olmayan bir füze tarafından vurulduğu anı gösteriyor.

Videoda uçağın ilk sinyalinin kesildiği Parand bölgesinde patlama yaşandığı görülüyor. Uçak havaalanına dönmeden önce birkaç dakika boyunca uçmaya devam ediyor ardından büyük bir patlama daha yaşanıyor ve çakılıyor.

İRAN'DAN GÖRÜNTÜLERE YANIT

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade uçakla ilgili açıklama yaptı. Abidzade, "Sizin gördüğünüz görüntülerin farklı insanlardan geldi. Bu görüntüler şunu ortaya koyuyor: 6.70 saniye civarında uçağın yandığı görünüyor. Bu bizim de söylediklerimizle paralellik gösteriyor.Bir şey mi çarptı ona veya başka bir şey mi neden oldu bu daha tam mantıklı gelmiyor bize. Giderken bir şeyin uçağa çarpması akla mantığa uygun gelmiyor. Orada yanıyor uçak. Patlama olsaydı içinde çok daha farklı alana yayılmış olacaktı uçak.

"Hatırlarsanız Ukrayna'nın bir uçağı vardı füzeyle vurulan ve çok geniş bir alan yayılmıştı. Kanada ve İsveç'ten destek istedik olayın çözülmesi için. Ve özellikle bu konularda araştırmalara katılmalarını istedik.Bu olayın tamamen ortaya çıkması için samimi olduğumuzu görüyorsunuz. Bu olayı takip edip tam olarak ne oldu onu anlamak istiyoruz.Bu uçakta bir gecikme oldu kalkışında bu da enteresan noktalardan biri. Üç saatlik bir rötarla başlamıştı. İnsanlar tatilden gelmişti yılbaşı dolayısıyla ve doluydu.Kule ile bağlantılarda her şey doğal seyretti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Kule ile pilot arasında yapılan konuşmalara göre uçakta yakıt sorunu yoktu. Şöyle bir iddia da var: Uçak çok doluydu ondan düştü. Böyle bir ağırlık varsa pilotun onu ayarlaması lazım. Bu ayrı bir tartışma konusu.Böyle bir şey olsaydı başka bir uçak ayarlanır ve eşyalar onunla gönderilirdi. Uçağın teminatı ve sigortası Ukrayna tarafında." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN 3 ÜLKEYE ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son dakika açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.

Ancak İran günler öncesinde uçağın füze yüzünden düştüğü iddialarını reddetmiş, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, Kanada'yı kaza ile ilgili istihbarat paylaşımı yapmaya çağırmıştı.

KANADA BAŞBAKANI: İRAN VURDU, KANITLAR VAR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullandı.

AB: AÇIK VE DETAYLI SORUŞTURMA YAPILMALI

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.

"Değerlendirilen senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var" ifadeleri kullanıldı.