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Netanyahu’dan soykırım tehdidi: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek!
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Netanyahu'dan soykırım tehdidi: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek!

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 21:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 21:00

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin sona ereceği ve soykırımın devam edeceği tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.

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