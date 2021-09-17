Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! 100 yıllık mezar taşlarının arasından saçlar çıktı! Video sosyal medyayı ikiye böldü!

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Sosyal medya ikiye bölündü! Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen tüyler ürpertici görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Joel Morrison adındaki genç kız mezarlık ziyareti esnasında mezar taşları arasında gördükleri sonrası büyük bir şoka uğradı. Joel Morrison, yaşadığı tüyler ürperten olay sonrası, "Başıma gelen gerçekten iğrenç bir olay. İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim." dedi. Genç kız, 100 yıllık bir mezarın içinden bir cesede ait saç yığınları bulduğunu iddia etti.