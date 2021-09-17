Mezarlıkta dehşetin yüzünü ortaya çıkaran görüntü! Sosyal medya ikiye bölündü! 100 yıllık mezar taşlarının arasından çıkan saçlar...
Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen tüyler ürpertici görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Joel Morrison adındaki genç kız mezarlık ziyareti esnasında mezar taşları arasında gördükleri sonrası büyük bir şoka uğradı. Joel Morrison, yaşadığı tüyler ürperten olay sonrası, "Başıma gelen gerçekten iğrenç bir olay. İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim." dedi. Genç kız, 100 yıllık bir mezarın içinden bir cesede ait saç yığınları bulduğunu iddia etti.
Mezarlıkta dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medya ikiye bölündü! 100 yıllık mezar taşlarının arasında çıkan saç yığınları çıktı! Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen tüyler ürpertici görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Joel Morrison adındaki genç kız mezarlık ziyareti esnasında gömüt taşları içinde gördükleri sonrası büyük bir şoka uğradı. Genç kız, 100 yıllık bir mezarın içinden çıkan saç yığınları bulduğunu iddia etti.
Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen görüntü ürkütücü bir olaya sahne oldu. Joel Morrison adındaki genç, 100 yıllık bir mezarın içinden çıkan saç yığınları bulduğunu iddia etti.
KÖKLERİN CANSIZ BEDENİ YERİNDEN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ
Joel, Saint Joseph Katolik Mezarlığı'ndaki bazı mezarların bakımsız olduğunu, içlerinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğünü söyledi.