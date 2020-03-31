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Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştuç Ünlü çift yine bir sosyal medya paylaşımıyla veda etti. Meghan Markle ve Prens Harry'nin saray serüveni sona ererken, Meghan Markle belki de Lady Diana'nın en kıymetli emanetini yanında götürüyor.

31.03.2020 13:18 - Son Güncelleme: 31.03.2020 13:50
Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

Çift, bugünden itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda ediyor. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona eriyor. Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' diyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI
Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex Royal adıyla açtıkları Instagram sayfalarından da takipçilerine veda etti. Çünkü artık evlendikten sonra elde ettikleri bu unvanı da dolayısıyla bu sayfayı da kullanamayacaklar.

Çift, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda dünyanın coronavirüs nedeniyle geldiği durumdan da söz ederek, "Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor" mesajını verdi.

Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

Meghan Markle ve Prens Harry paylaşımlarında, "Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın -şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda - bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz" ifadesini kullandı.

Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

"BİZİ GÖREMESENİZ DE BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak" diyen kraliyet çifti, "Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor" dedi.

Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

"Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" diyen çift, "O zamana kadar lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın" mesajını paylaştı.

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