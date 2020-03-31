Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI

Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex Royal adıyla açtıkları Instagram sayfalarından da takipçilerine veda etti. Çünkü artık evlendikten sonra elde ettikleri bu unvanı da dolayısıyla bu sayfayı da kullanamayacaklar.



Çift, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda dünyanın coronavirüs nedeniyle geldiği durumdan da söz ederek, "Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor" mesajını verdi.