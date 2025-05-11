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Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde
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Masadaki "beyaz" bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya'dan dikkat çeken açıklama: “Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde”

Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:17:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 22:21:01

Avrupa basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntülerle çalkalanıyor... Diplomatik tren yolculuğuna dair yayınlanan bazı görüntülerde Avrupalı liderlerin “kokain kullandıkları” öne sürüldü. Hatta o esnada Macron'un masadaki beyaz paketi, Merz'in ise kaşık sakladığı iddia edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın ise “Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde” açıklaması dikkat çekti.

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