2025 Hindistan Pakistan askeri güç ve nükleer güç karşılaştırması (Video Haber)

Giriş Tarihi: 7.05.2025 18:39:32 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 19:05:22

İşte Hindistan ve Pakistan'ın 2024 itibarıyla güncel askeri, ekonomik ve nükleer güç karşılaştırması:

🔹 ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI (2024 verileri)

- Özellik : Aktif Asker Sayısı

HİNDİSTAN ~1.45 milyon

PAKİSTAN ~ 640 bin

- Yedek Asker

HİNDİSTAN ~1.15 milyon

PAKİSTAN ~ 550 bin

- Savunma Bütçesi

HİNDİSTAN~82 milyar USD

PAKİSTAN~ 11 milyar USD

- Tank Sayısı

HİNDİSTAN~4.800

PAKİSTAN~2.400

- Savaş Uçağı

HİNDİSTAN~620

PAKİSTAN~410

- Deniz Gücü (Gemiler)

HİNDİSTAN~295 (1 uçak gemisi)

PAKİSTAN~100

- Balistik Füze Yeteneği

HİNDİSTAN - Var (Agni serisi)

PAKİSTAN - Var (Shaheen, Ghauri serisi)

- İHA/SİHA Teknolojisi

HİNDİSTAN Gelişmiş (yerli + ithal)

PAKİSTAN- İlerliyor (Çin ile işbirliği)



🔹 EKONOMİK GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

- GSYİH (Nominal)

HİNDİSTAN~3.7 trilyon USD

PAKİSTAN~340 milyar USD



- Kişi Başı GSYİH

HİNDİSTAN~2.600 USD

PAKİSTAN~1.400 USD





- Döviz Rezervi



HİNDİSTAN~620 milyar USD



PAKİSTAN~9 milyar USD



- Borç Durumu (GSYİH'ye oran)



HİNDİSTAN~85%



PAKİSTAN~75%



🔹 NÜKLEER GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

- Tahmini Nükleer Başlık



HİNDİSTAN~170

PAKİSTAN~164





- Fırlatma Kapasitesi



HİNDİSTAN Kara + Deniz + Hava Kara

PAKİSTAN + Kısa menzil füze





- İlk Kullanım Doktrini



HİNDİSTAN Kullanmama doktrini (No First Use)

PAKİSTAN İlk kullanım ihtimali açık





🔸 GENEL DEĞERLENDİRME



Askeri olarak Hindistan açık ara daha büyük ve donanımlı bir orduya sahip. Özellikle deniz gücü ve lojistik kapasite açısından üstün.

Ekonomik olarak Hindistan, hem toplam GSYİH hem rezerv hem de savunma harcaması bakımından Pakistan'dan çok daha güçlü.

Nükleer başlık sayısı bakımından Pakistan az farkla önde. Ancak Hindistan'ın taşıma ve ikinci vuruş kapasitesi daha gelişmiş.

Savaş senaryosunda, Hindistan genel askeri ve ekonomik gücüyle üstün olsa da, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı çatışmayı tehlikeli boyuta taşıyabilir.