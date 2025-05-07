2025 Hindistan Pakistan askeri güç ve nükleer güç karşılaştırması (Video Haber)

İşte Hindistan ve Pakistan'ın 2024 itibarıyla güncel askeri, ekonomik ve nükleer güç karşılaştırması:
🔹 ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI (2024 verileri)
- Özellik : Aktif Asker Sayısı
HİNDİSTAN ~1.45 milyon
PAKİSTAN ~ 640 bin
- Yedek Asker
HİNDİSTAN ~1.15 milyon
PAKİSTAN ~ 550 bin
- Savunma Bütçesi
HİNDİSTAN~82 milyar USD
PAKİSTAN~ 11 milyar USD
- Tank Sayısı
HİNDİSTAN~4.800
PAKİSTAN~2.400
- Savaş Uçağı
HİNDİSTAN~620
PAKİSTAN~410
- Deniz Gücü (Gemiler)
HİNDİSTAN~295 (1 uçak gemisi)
PAKİSTAN~100
- Balistik Füze Yeteneği
HİNDİSTAN - Var (Agni serisi)
PAKİSTAN - Var (Shaheen, Ghauri serisi)
- İHA/SİHA Teknolojisi
HİNDİSTAN Gelişmiş (yerli + ithal)
PAKİSTAN- İlerliyor (Çin ile işbirliği)
🔹 EKONOMİK GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI
- GSYİH (Nominal)
HİNDİSTAN~3.7 trilyon USD
PAKİSTAN~340 milyar USD
- Kişi Başı GSYİH
HİNDİSTAN~2.600 USD
PAKİSTAN~1.400 USD
- Döviz Rezervi
HİNDİSTAN~620 milyar USD
PAKİSTAN~9 milyar USD
- Borç Durumu (GSYİH'ye oran)
HİNDİSTAN~85%
PAKİSTAN~75%
🔹 NÜKLEER GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI
- Tahmini Nükleer Başlık
HİNDİSTAN~170
PAKİSTAN~164
- Fırlatma Kapasitesi
HİNDİSTAN Kara + Deniz + Hava Kara
PAKİSTAN + Kısa menzil füze
- İlk Kullanım Doktrini
HİNDİSTAN Kullanmama doktrini (No First Use)
PAKİSTAN İlk kullanım ihtimali açık
🔸 GENEL DEĞERLENDİRME
Askeri olarak Hindistan açık ara daha büyük ve donanımlı bir orduya sahip. Özellikle deniz gücü ve lojistik kapasite açısından üstün.
Ekonomik olarak Hindistan, hem toplam GSYİH hem rezerv hem de savunma harcaması bakımından Pakistan'dan çok daha güçlü.
Nükleer başlık sayısı bakımından Pakistan az farkla önde. Ancak Hindistan'ın taşıma ve ikinci vuruş kapasitesi daha gelişmiş.
Savaş senaryosunda, Hindistan genel askeri ve ekonomik gücüyle üstün olsa da, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı çatışmayı tehlikeli boyuta taşıyabilir.