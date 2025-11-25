PODCAST CANLI YAYIN
Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı

Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı

ABD–Venezuela hattında kriz büyüyor. Washington’ın füze saldırıları ve Venezuela’ya uçuş iptallerinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast iddiaları bölgeyi alarma geçirdi. Maduro'nun Trump'ı taklit ettiği öne sürülen dansı ise ortalığı karıştırdı.ABD–Venezuela hattında kriz büyüyor. Washington’ın füze saldırıları ve Venezuela’ya uçuş iptallerinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast iddiaları bölgeyi alarma geçirdi. Maduro'nun Trump'ı taklit ettiği öne sürülend ansı ise ortalığı karıştırdı.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle