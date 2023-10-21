PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 16:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 16:54

Londra'da Filistin'e destek gösterisi: On binlerce insan İsrail saldırılarına karşı sokaklarda | Video

Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltti. On binlerce gösterici, "Gazze'de soykırım var" ve "İşgale son" sloganlarıyla Londra sokaklarında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. İşte yürüyüşü görüntüsü ve yürüyüşe dair detaylar...

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de soykırıma suçu işliyor. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak adeta katliam yaptı.

Camileri, okullları hastaneleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katletmeye devam ediyor.

ABD VE BATILI LİDERLER İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK VERİYOR!
İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

SUNAK NETANYAHU'NUN KUYRUĞU OLDU
Biden gibi işgalci İsrail'e destek veren bir diğer isim de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak oldu.

Netanyahu'nun ayağına giden ve eli cebinde karşılanan Sunak, "Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" dedi.

LONDRA AYAKLANDI
Ancak Sunak'ın Londra'da sokakları Filistin için ayaklandı.

BİNLERCE KİŞİ BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜ
Londra'da binlerce kişi Gazze'ye destek için sokaklara inerek başbakanlık binasına yürüdü.

İsrail'i kınayan İngilizler, "Gazze'yi bombalamayı durdurdur" "Gazze'de soykırım dursun" "Özgür Filitin" yazılı pankartlar açtı.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail'in katliamına Londra'da tepki! Binlerce kişi sokaklara çıktı
21.10.2023Cumartesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin'e saldırılarının asıl amacını ifşalayan video: "Mesih'in gelişini hızlandırmak gerek"
21.10.2023Cumartesi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya cami ziyaretinde ''İsrail'' tepkisi! Yuhalanıp, protesto edidiği anlar kamerada | VİDEO
21.10.2023Cumartesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: ''Tek çıkar yol iki devletli çözüm''
21.10.2023Cumartesi
İsrail'in "Derhal boşaltın" tehdidi savurduğu Kudüs Hastanesi'nden görüntüler!
21.10.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Eli kanlı Netanyahu Biden’ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı! 00:24
Netanyahu'dan İngiltere başbakanına ırkçı muamele!
21.10.2023Cumartesi
Katil her yaşta katil! Netanyahu’nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil... 00:33
Katil Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu!
21.10.2023Cumartesi
SON DAKİKA I İzmir’de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD duyurdu 01:19
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
21.10.2023Cumartesi
İzmir’de deprem anında yaşanan panik kamerada! 00:33
İzmir'de deprem anında yaşanan panik kamerada!
21.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA