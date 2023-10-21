7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de soykırıma suçu işliyor. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak adeta katliam yaptı.

Camileri, okullları hastaneleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katletmeye devam ediyor.

ABD VE BATILI LİDERLER İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK VERİYOR!

İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

SUNAK NETANYAHU'NUN KUYRUĞU OLDU

Biden gibi işgalci İsrail'e destek veren bir diğer isim de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak oldu.

Netanyahu'nun ayağına giden ve eli cebinde karşılanan Sunak, "Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" dedi.

LONDRA AYAKLANDI

Ancak Sunak'ın Londra'da sokakları Filistin için ayaklandı.

BİNLERCE KİŞİ BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜ

Londra'da binlerce kişi Gazze'ye destek için sokaklara inerek başbakanlık binasına yürüdü.

İsrail'i kınayan İngilizler, "Gazze'yi bombalamayı durdurdur" "Gazze'de soykırım dursun" "Özgür Filitin" yazılı pankartlar açtı.