Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles karantinadan çıktı ama... 30.03.2020 16:08

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüsün risk grubunda olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Son dakika haberine göre İngiltere veliaht Prensi Charles karantinadan çıktı. Ancak Saray'da Elizabeth'e yakın bir isimde daha corona virüs çıktı. İşte detaylar...