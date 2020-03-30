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Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles karantinadan çıktı ama...

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüsün risk grubunda olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Son dakika haberine göre İngiltere veliaht Prensi Charles karantinadan çıktı. Ancak Saray'da Elizabeth'e yakın bir isimde daha corona virüs çıktı. İşte detaylar...

30.03.2020 13:55 - Son Güncelleme: 30.03.2020 14:55
Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles karantinadan çıktı ama...

Koronavirüs teşhisi konulan Prens Charles, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sözcüsü, Charles'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ama Kraliyet Ailesi'nden korona haberleri peş peşe geliyor.

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Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles, şimdi de...

Prens Charles'ın corona virüse yakalanmasının ardından sarayda yeni bir şok daha yaşanıyor.

Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles, şimdi de...

YARDIMCISINA TEŞHİS KONDU

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birinde corona virüsü (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.

Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles, şimdi de...

Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe'nin köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles, şimdi de...

Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine "Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip'in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var" ifadelerini kullandı.

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