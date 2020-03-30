Kraliçe Elizabeth'e peş peşe corona virüs şoku! Önce oğlu Prens Charles karantinadan çıktı ama...

Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine "Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip'in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var" ifadelerini kullandı.