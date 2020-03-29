Son dakika: İngiltere'de bilanço artıyor! Koronavirüsten son 24 saatte... 29.03.2020 18:09

Son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 1228'e yükseldi. Dünya genelinde vaka sayısı 700 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bini aştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak 1228'e ulaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte1019'dan 1228'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 433 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 127 bin 737 kişiye test yapıldı.

İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkedeki her haneye göndereceği mektupla, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirteceği açıklanmıştı.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

JOHNSON'DAN 30 MİLYON HANEYE KORONAVİRÜS MEKTUBU

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak.

Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.

VAKA SAYISI 700 BİNE YAKLAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 664 bin 590 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi öldü ve 142 bin 368 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 300, Hong Kong'da 4, İtalya'da 10 bin 23, İspanya'da 5 bin 982, İran'da 2 bin 517, Fransa'da 2 bin 314, ABD'de 2 bin 229, İngiltere'de 1019, Hollanda'da 639, Almanya'da 433, Belçika'da 353, İsviçre'de 264, Güney Kore'de 152, Brezilya'da 114, Türkiye'de 108, İsveç'te 105, Endonezya'da 102, Portekiz'de 100, Avusturya'da 68, Filipinler'de 68, Danimarka'da 65, Japonya'da 62, Kanada'da 60, Ekvador'da 48, Irak'ta 42, Mısır'da 36, Romanya'da 37, İrlanda'da 36, Yunanistan'da 32, Cezayir'de 29, Dominik Cumhuriyeti'nde 28, Malezya'da 27, Fas'ta 25, Hindistan'da 25, San Marino'da 22, Norveç'te 23, Arjantin'de 19, Polonya'da 18, Lüksemburg'da 18, Panama'da 17, Avustralya'da 16, Peru'da 16, Meksika'da 16, Macaristan'da 13, İsrail'de 12, Pakistan'da 12, Çekya'da 11, Burkina Faso'da 11, Sırbistan'da 10, Arnavutluk'ta 10, Slovenya'da 9, Finlandiya'da 9, Ukrayna'da 9, Lübnan'da 8, Tunus'ta 8, Litvanya'da 7, Bulgaristan'da 7, Kolombiya'da 6, Tayland'da 6, Şili'de 6, Bosna Hersek'te 6, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 6, Bangladeş'te 5, Gana'da 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5, Hırvatistan'da 5, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4, Rusya'da 4, Kuzey Makedonya'da 4, Suudi Arabistan'da 4, Azerbaycan'da 4, Paraguay'da 3, Andorra'da 3, Singapur'da 3, Ermenistan 3, Küba'da 3, Trinidad ve Tobago 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Moldova 2'da, Kamerun'da 2, Özbekistan'da 2, Venezuela'da 2, Guadeloupe'de 2, Güney Afrika Cumhuriyeti, Estonya, Kazakistan, Ürdün, Brunei, Honduras, Filistin, Manş Adaları, Nijerya, Martinik, Karadağ, Kenya, Guatemala, Jamaika, Togo, Cayman Adaları, Nijer, Guyana, Curaçao, Gabon, Zimbabve, Cabo Verde, Sudan, Nikaragua, Gambiya, Katar, Yeni Zelanda, Uruguay, Sri Lanka, Monako, KKTC ve Mali'de birer kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı: "ABD 123 bin 776, İtalya 92 bin 472, Çin ana karası 81 bin 439, İspanya 73 bin 235, Almanya 57 bin 695, Fransa 37 bin 575, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 89, İsviçre 14 bin 76, Hollanda 9 bin 762, Güney Kore 9 bin 583, Belçika 9 bin 134, Avusturya 8 bin 271, Türkiye 7 bin 402, Kanada 5 bin 655, Portekiz 5 bin 170, Norveç 4 bin 32, Avustralya 3 bin 969, Brezilya 3 bin 904, İsrail 3 bin 865, İsveç 3 bin 447, Çekya 2 bin 663, İrlanda 2 bin 415, Japonya 2 bin 405, Malezya 2 bin 320, Danimarka 2 bin 201, Şili 1909, Lüksemburg 1831, Ekvador 1823, Polonya 1638, Pakistan 1495, Romanya 1452, Tayland 1388, Rusya 1264, Suudi Arabistan 1203, Güney Afrika Cumhuriyeti 1187, Finlandiya 1167, Endonezya 1155, Filipinler 1075 ve Yunanistan 1061."