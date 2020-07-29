Kovid-19 sürecinde petrolde tarihi çöküş! Petrol sefa mı sefalet mi getiriyor?

29.07.2020 14:52

Dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Bafra Körfezi’nde koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi sert oldu. Salgının tetiklediği petrol fiyatlarındaki çöküş süreci körfez ekonomilerine de büyük bir darbe vurdu. Cazibe merkezleri olan körfezde tersine göç başladı. Petrol imparatorluğunun sonu yaklaşırken Yemen ve Libya’daki çatışmalara finansör olan Körfez ülkeleri için bu durum sürdürülebilir mi sorusunu da ortaya çıkardı. Merak edilen o soruların yanıtı analiz haberimizde…

Dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Bafra Körfezi'nde koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi sert oldu. Salgının tetiklediği petrol fiyatlarındaki çöküş süreci körfez ekonomilerine de büyük bir darbe vurdu. Cazibe merkezleri olan körfezde tersine göç başladı. Petrol imparatorluğunun sonu yaklaşırken Yemen ve Libya'daki çatışmalara finansör olan Körfez ülkeleri için bu durum sürdürülebilir mi sorusunu da ortaya çıkardı. Merak edilen o soruların yanıtı analiz haberimizde…