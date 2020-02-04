Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Wuhan'da maske takmayanlara tekme tokat dayak |Video 04.02.2020 17:22

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılıp yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs ülke genelinde büyük paniğe neden oldu. Koronavirüs’ün sıfır noktasından gelen son görüntüler ise halkın tedirginliğini gözler önüne serdi. Dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın yetkililer tarafından tekme tokat dövüldü.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü kontrol edilememiş ve kısa sürede yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti. Son gelen bilgiler ışığında ise virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 427'yi bulmuş durumda. Hal böyle olunca virüsün çıkış yeri olan Wuhan'da maske kullanımı da son derece artarken, dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın, yetkili tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntüler kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MASKESİZ DIŞARI ÇIKAN KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını günden güne ölümleri artırırken, Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını adeta gösterir nitelikte...

Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUK ATIP, HAKARETLER YAĞDIRDI

Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı.

Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.

ŞİDDET GİTGİDE ARTTI

Bu arada Vuhan genelinde böyle görüntülere rastlamak mümkün... Maske stoklarının tükendiği kentte, takmayan kadın ya da erkek, cinsiyetine bakılmadan şiddetli bir şekilde uyarılıyor.