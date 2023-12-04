İngiltere Denizcilik Ajansı'nın (UKMTO) pazar günü Kızıldeniz'de bir patlama meydana geleceğine yönelik uyarı ile Yemen'i işaret etmesini ardından akşam saatlerinde ABD'den beklenen açıklama geldi. ABD bir savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının ardından soykırımcı İsrail ise Gazze'deki kara saldırısını genişlettiklerini duyurdu.

İNGİLTERE "SALDIRI OLACAK" DEMİŞTİ

Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından Yemen'de hareketlilik artmış ve İngiltere Denizcilik Ajansı (UKMTO) Kızıldeniz'de olası bir patlamaya ilişkin uyarı yayımlamış, bölgedeki gemilere dikkatli olmaları için çağrı yapmıştı.

ÜÇ GEMİYE DÖRT SALDIRI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda üç ticari gemiye dört saldırı düzenlendiği belirtilirken saldırı yapan İHA'ların düşürüldüğü bildirildi.

ABD HUSİLERİ İŞARET ETTİ

CENTCOM'dan yapılan açıklamada Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı "Unity Explorer" gemisinin yakınlarına düştüğü, vurulan gemide hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Panama bayraklı "M/V Number" gemisinde ise Panama bayraklı füze dolayısıyla hasar oluştuğu belirtilirken "M/V Sophie II" isimli gemisinin de vurulduğu fakat herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada Yemen'deki Husiler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğu da bildirilirken saldırıların kaynağının İran olduğu iddia edildi.

İSRAİL'E AÇIK TEHDİT

Yemen destekli Husiler daha önce de Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını, gemilerden birini İHA, diğerini ise deniz füzesi ile vurduklarını duyurmuştu.31 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e füze ve İHA'larla pek çok kez saldırı düzenleyen Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım tarihinde televizyonda yayımlanan konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini söylemiş ve İsrail'i açıkça tehdit etmişti.