Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları sırasında flaş bir gelişme yaşandı.

ENKAZ BULUNDU, GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

ABD Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltı Titan'ın arama çalışmaları sırasında Titanik yakınlarında bir enkaz bulunduğunu duyurdu.



Öte yandan kayıp denizaltı ile ilgili resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.

DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı.

Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.

Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti.

OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018'de işten çıkardı.

Şirket, Lochridge'in "bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını" belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021'de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi.

DENİZ TEKNOLOJİSİ TOPLULUĞU DA UYARMIŞTI

OceanGate, 2018'de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı.

Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.



250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Titanik'in batığına 2021 yılından bu yana üç yıldır tur düzenliyor. 2021'deki ilk seferi için kişi başına 100 ila 150 bin dolar ücret alan firma, 2023 fiyat tarifesini kişi başı 250 bin dolar olarak duyurmuştu.

Hamish, sosyal medya hesabından keşif gezisine çıkmadan önce bir paylaşım yapmış ve heyecanını dile getirmişti.

KIL PAYI KURTULMUŞ

61 yaşındaki bir kişi talihsiz yolculuğa çıkmak için depozito ödedi. Ancak gemide kullanılan teknoloji ve malzemelerin kalitesinden endişe duyduktan sonra fikrini değiştirdi.





Denizaltı için eski iskele direkleri kullandıklarını öğrendiğini söyleyen 61 yaşındaki Chris Brown'un iddiaları ihmalkarlık iddialarını güçlendirdi.

Titan gemisi, yolcular kapalı alanda nefes verdiğinde oluşan fazla zehirli gazı gidermek için karbondioksit yıkayıcıya sahip. Ancak okyanusun derinliklerindeki düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi ve panik atakların neden olduğu hiperventilasyon riski gemideki oksijenin tükenmesine neden olabilir.





ABD Donanması'nın eski deniz altı tıbbı ve radyasyon sağlığı direktörü Dr. Dale Molé, konuya ilişkin olarak, basınç nedeniyle ölmemişlerse eğer kurtarmak için zamana karşı çok ciddi bir yarış olduğunu kaydetti.



74 yaşındaki Marc Hagle ve 73 yaşındaki eşi Sharon, Mart 2022'de Blue Origin'in dördüncü yolculuğunda uzaya gittiler. OceanGate ile Titanik batığını ziyaret etmeyi planladılar ve 2017'de ödeme yaptılar, ancak bu yıl Şubat ayında Stockton Rush'ı programa uygun olmadığını bile bile satmakla ve paralarını iade etmeyi reddetmekle suçlayarak dava açtılar.