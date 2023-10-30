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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 19:41 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 20:38

Katil İsrail tankı aracı böyle hedef aldı!

İşgalci terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 24 gündür aralıksız bir şekilde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail, Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankı bir aracı hedef aldı Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi. Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattı. Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor. O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor. Bölge sakinleri, ise İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

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