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Karadeniz üzerinde tehlikeli hareketlilik! İki ülke karşı karşıya geldi

Karadeniz üzerinde tehlikeli hareketlilik! İki ülke karşı karşıya geldi
30.08.2020 16:46

ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.


ABD'ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi.

ABD ordusu, Rusya'ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı.

Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın 'tehlikeli ve profesyonellik dışı' olarak değerlendirdi.

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