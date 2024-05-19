İZLE I İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! "Sis nedeniyle havadan arama yok"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri dünyada büyük bir infiale neden olurken, gözler ABD ve İsrail'e çevrildi. İran’dan kaza haberinin geldiği andan itibaren İsrail basınının yayımladığı haberler özellikle takip edildi. The Times of Israel, İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiğini iddia etti. İsrail ile ilgili şüpheler artarken, İsrail kanalı Kanal 13, İran Cumhurbaşkanının helikopterinin düşmesiyle İsrail’in hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. ran istihbarat servisinin ise İran haber ajansı Mehr’a Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü yönünde bilgi verdiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar..