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İtalya'da son durum! Koronavirüs'ten (Covid-19) bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son durum! Koronavirüs'ten (Covid-19) bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

21.03.2020 20:33

Son dakika koronavirüs (Covid-19) haberi... İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 793 kişi yaşamını yitirdi.


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