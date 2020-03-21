Son dakika koronavirüs (Covid-19) haberi... İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 793 kişi yaşamını yitirdi.
İtalya'da son durum! Koronavirüs'ten (Covid-19) bir günde 793 kişi hayatını kaybetti21.03.2020 20:33
- İtalya'da son durum! Koronavirüs'ten (Covid-19) bir günde 793 kişi hayatını kaybetti
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