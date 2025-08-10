PODCAST CANLI YAYIN

İsrailli aktivistler canlı yayını bastı: "Filistinliler'e ne yaptığımızı düşünmeliyiz"

İsrail’de yayınlanan Big Brother programının canlı bölümüne çıkan İsrailli aktivistler, Gazze’de ateşkes talebiyle savaş karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de savaş karşıtı aktivistler, ülkenin popüler reality programı Big Brother'ın canlı yayınını basarak Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Cumartesi gecesi Kanal 13'te yayınlanan programda, Yahudi-Arap birlikte yaşam ve sosyal adalet hareketi Standing Together üyeleri sahneye atladı. Aktivistler, "Filistinlilere ne yaptığımızı düşünmeliyiz" ve "Gazze'de ateşkes" sloganları attı.

Protestonun ardından Standing Together temsilcilerinden Dar, "Kabinenin kararı sonrası kıyametin kopacağını söylemiştim" dedi. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

