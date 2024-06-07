İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken New York Times gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinliye yönelik insanlık dışı muameleyi ortaya çıkardı.

NYT'den Patrick Kingsley ile Bilal Shbair'in "İsrail'in binlerce Gazzeliyi alıkoyduğu üssün içinde" başlıklı özel haberinde İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik işkencesi gözler önüne serildi.

İsrail ordusuna mensup kişiler Filistinlilere yasalar çerçevesinde davrandıklarını ve kurallara uymayan görevliler hakkında soruşturma açıldığını iddia ederken üsten çıkan Filistinlilerin ve bölgedeki insan hakları örgütlerinin açıklamaları gerçekleri ortaya çıkardı.

3 AY BOYUNCA İŞKENCE

Mayıs ayı sonunda yaklaşık 4 bin Filistinlinin bulunduğu üste, her bir kişinin hakkında bir suçlama olmadan yürütülen sorgulama sürecinin yaklaşık 3 ay sürdüğü ve bu süre zarfında söz konusu kişilerin çeşitli işkencelere maruz kaldığı belirtildi.

ÜSTEN CANLI ÇIKAN YOK DENECEK KADAR AZ

Sde Teima üssünde son 6 ayda en az 35 tutuklunun çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini söyleyen yetkililer, kimi tutukluların üsten ayrıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

"32 GÜN 32 YIL GİBİ GELDİ"

Muhammed el-Kurdi isimli Gazzeli ambulans şoförü, üste tutulduğu döneme ilişkin "32 gün tutuklu kaldım ama 32 yıl gibi geldi." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ailesinin veya arkadaşlarının kendisinin ölü mü yoksa hayatta mı olduğunu bilmediğini anlatan Filistinli genç, yaşadıklarını hala atlatamadığını belirtti.

DAYANILMAZ İŞKENCE DAYANILMAZ ACI

Younis al-Hamlawi isimli sağlık görevlisi de hasta taşırken İsrailli askerlerce gözaltına alındığını, üsse getirilince Hamas'a yardım etmekle suçlandığını ve sorgulaması sırasında sürekli aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığını söyledi.

Al-Hamlawi, röportajında, İsrailli bir askerin uyguladığı dayanılmaz işkence sonucu vücudunun o bölgesinin ciddi şekilde kanadığını ve dayanılmaz bir acı yaşadığını anlattı.

SAĞLIK GÖREVLİSİNE ELEKTRİKLİ İŞKENCE

Gazzeli sağlık görevlisi, elektrikli tellerle kaplı bir sandalyeye zorla oturtulduğunu, defalarca şoka girdiğini ve kısa zamanda sağlığının ciddi şekilde bozulduğunu belirtti.

FİLİSTİNLİLERİ METAL ÇUBUĞA OTURTTULAR

NYT'nin haberinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanan ve basına sızan bir rapora da atıf yapıldı.

Raporda, İsrailli askerlerin, bazı Filistinli tutukluları çok sıcak metal bir çubuğa zorla oturttuğu ve bazı tutukluların bu işkence sonrasında hayatını kaybettiği iddiasına yer verildi.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA KADAR SOYDULAR

Fadi Bakr isimli hukuk öğrencisi ise yiyecek için çıktığı yolda çatışmanın ortasında kaldığını ve İsrail askerleri tarafından "Hamas üyesi" diye gözaltına alındığını söyledi. Bakr, "Askerler bana ya şimdi itiraf et ya da seni vuracağım diye bağırıyorlardı." dedi.

İlk sorgulamasının 4 gün sürdüğünü söyleyen Bakr, "Hayatımın en zor 4 günüydü." dedi.

"Disko odası" denen bir sorgulama odasında her gün saatlerce yüksek sesli müziğe maruz kaldıktan sonra sorgulandığını anlatan Bakr, kendisinin sadece iç çamaşırıyla sorgulandığını ve diğer tutukluların da aynı şekilde sorgu odasına götürüldüğünü söylediğini belirtti.

DÖVEREK UYANDIRDILAR, AÇ BIRAKTILAR

NYT, röportaj yaptığı Gazzeli tutukluların anlattıklarını tamamen örtüştüğünü, tutukluların etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğunu kaydetti.

Günde en fazla 2 saat ayakta kalmalarına izin verildiği belirten eski tutuklular, uyuyakalanların askerlerce dövülerek uyandırıldığını ifade etti.

Haberde, tutuklulara günde 3 kez hafif öğün sayılabilecek yiyecekler verildiği ancak bunların çok yetersiz olduğu ve Sde Teima'ya girip çıkan tutukluların ortalama 20 kilogram zayıfladıkları bilgisine yer verildi.