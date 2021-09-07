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İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
07.09.2021 00:39 - Son Güncelleme: 07.09.2021 00:44
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İşgalci terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından hedef alınan noktadan yoğun duman yükseldi.


İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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