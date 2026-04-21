İran’dan ABD’ye kapı duvar: "Baskı altında masaya oturmayız"
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırım ve askeri tehdit dilini terk etmeden masaya dönmeyeceklerini kesin bir dille ifade ederken, Beyaz Saray kanadı ise eski nükleer anlaşmanın (JCPOA) açıklarını kapatacak, balistik füze programını da kapsayan daha kapsamlı bir metin üzerinde dayatıyor. Başkan Trump’ın basın toplantısında eski anlaşmayı "felaket" olarak niteleyip yeni şartları "teslimiyet ya da uzlaşı" çizgisine çekmesi, Tahran’da karşılık bulmadı.