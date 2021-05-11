RAMAZAN İMSAKİYE
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İsrail polisleri AA editörü Turgut Alp Poyraz’ı bacağından plastik mermiyle vurdu

İsrail polisleri AA editörü Turgut Alp Poyraz’ı bacağından plastik mermiyle vurdu
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AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, terör devleti İsrail'e bağlı polislerin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.


Mescid-i Aksa'da teravih namazı çıkışında İsrail polisi cemaate plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırdı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

İsrail'in akşam namazından ardından saldırılarını artırdığını söyleyen Boyraz, saldırılar sonrasında izdiham yaşandığını ve insanların birbirini ezdiğini söyledi.

Elinde telefonla çekim yaptığını gören İsrail polisinin bacağına iki el plastik mermi ile ateş ettiğini söyleyen Boyraz, Mescid-i Aksa'da yoğun bir saldırı olduğunu ifade etti.

Boyraz gaz bombası ve plastik mermilerle İsrail tarafından yapılan saldırıya Filistinli gençlerin havai fişek ve taşlarla karşılık verdiğini de ifade etti.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE YARALANMIŞTI
Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.

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