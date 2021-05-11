İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var…

İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Saldırıda çoğu çocuk 20'den fazla şehit olduğu açıklandı. Akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate de saldırı düzenlendi. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından Türkiye'den terör devleti İsrail'e peş peşe çok sert tepkiler geldi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 65 kişi yaralandı. Ağır yaralıların da olduğu açıklandı.