ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine siyoniste arka çıktı: "İsrail mağdur"

Soykırımcı İsrail’in en büyük destekçilerinden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak Gazze krizini ve Ukrayna'daki savaşın gidişatını değerlendirdi. Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyen Blinken, terör örgütü İsrail'i mağdur olarak tanımlamayı da ihmal etmedi. Blinken, yaptığı açıklamada, "Bana çarpıcı gelen şu ki, pek çok ülkenin bu çatışmaya son verilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu duysak da neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını, silahlarını bırakmasını talep ettiğini duymuyorum. Nasıl oluyor da saldırgandan hiçbir talep gelmiyor, yalnızca mağdurdan talep ediliyor?" ifadelerini kullandı.