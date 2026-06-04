İran’dan ABD’nin Kuveyt’teki hava üssüne füze taarruzu!
İran'ın, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırılara misilleme olarak Kuveyt’te bulunan ve Amerikan ordusunca kullanılan Ali Al-Salem Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği füze taarruzunun dehşet verici boyutları, siber analiz şirketi Soar Atlas'ın Airbus uydularından elde ettiği 3 Haziran tarihli yüksek çözünürlüklü görüntülerle kanıtlandı; en az bir İran füzesinin üsteki korunaklı bir uçak sığınağına tam isabet sağlayarak yapıyı tamamen yıktığı ortaya çıktı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya