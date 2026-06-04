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İran’dan ABD’nin Kuveyt’teki hava üssüne füze taarruzu!

İran’dan ABD’nin Kuveyt’teki hava üssüne füze taarruzu!

İran'ın, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırılara misilleme olarak Kuveyt’te bulunan ve Amerikan ordusunca kullanılan Ali Al-Salem Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği füze taarruzunun dehşet verici boyutları, siber analiz şirketi Soar Atlas'ın Airbus uydularından elde ettiği 3 Haziran tarihli yüksek çözünürlüklü görüntülerle kanıtlandı; en az bir İran füzesinin üsteki korunaklı bir uçak sığınağına tam isabet sağlayarak yapıyı tamamen yıktığı ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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