İran ve ABD arasında savaş çanları çalıyor! İran'ı hangi ABD üsleri çevreliyor? İran nereleri vurabilir? 07.01.2020 11:53

İran’ın en önemli isimlerinden General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından dünya savaşın eşiğine geldi. İki ülkeden de birbiri ardına tehdit mesajları gelirken felaket senaryoları da gündemdeki yerini aldı. Peki iki ülkenin karşı karşıya gelmesi durumunda ne olur? İran ve ABD ordusunun gücü ne kadar? ABD’ye karşı intikam yeminleri eden İran, nereleri vurabilir? Detaylar haberimizde.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullandı.



İran devlet televizyonu spikeri, "Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump ilk mesajında, "Onlar (İran) bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa -ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum- onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız!" dedi.

İkinci tehdit paylaşımında ise ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz! İran bir Amerikan üssüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa, bu yeni ve güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz" dedi.



Birbiri ardında gelen tehditlerden sonra birçok felaket senaryosu yazıldı. Kimileri nükleer tehdide dikkat çekerken kimileri ise işi olası bir 3. Dünya savaşına kadar götürdü. Peki korkulanın olması halinde iki ülkenin askeri gücü ne kadar? ABD ve İran'ın, savurduğu tehditleri gerçekleştirme olasılığı var mı? ABD ve İran'ın askeri güçleri A Haber canlı yayınında ele alındı.