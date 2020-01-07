ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısında Süleymani hareketliliği! Halk tekrar sokaklarda 07.01.2020 07:05

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binası karşısına öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis’in dev posterleri asılırken, yaklaşık bir haftadır sessiz kalan protestocular yeniden gösteri yaptı.

Geçtiğimiz Cuma günü Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in dev posterleri, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının karşısına asıldı.

Öte yandan Süleymani ile Mühendis'in öldürülmesinin ardından sessiz kalan hükümet karşıtı protestocular suskunluğunu bozdu. Ekim ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestoların merkezi olan Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular, İran ve ABD karşıtı sloganlar attı.

"BEN IRAKLIYIM, MECLİS BENİ TEMSİL ETMİYOR"

Irak Meclisi'nin yabancı askerleri ülkeden çıkarması kararını protesto eden göstericiler, "Ben Iraklıyım, Meclis beni temsil etmiyor" yazılı afişler taşıdı. Protestocular, Irak'ın başka ülkelerin çıkarını korumak için kullanılmasını reddettiklerini dile getirdi.



Yaklaşık 4 aydır işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği, yolsuzluk ve İran'ın egemenliği gerekçesiyle protestoların yaşandığı Irak'ta, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i öldürmesinin ardından ABD ile İran savaşı yaşanmasından endişe duyuluyor.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.