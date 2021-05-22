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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze adını verdiği SİHA'sını tanıttı |VİDEO

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze adını verdiği SİHA'sını tanıttı |VİDEO
22.05.2021 00:04
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 bin kilometrelik mesafeye ulaşabilen Gazze adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) tanıttı.


Devrim Muhafızları Ordusu, adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) tanıttı.

General 'nin katıldığı bir törenle yapılan tanıtımda tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı SİHA'nın 35 saat havada kalabildiği, 13 adet bomba taşıyabildiği ve 2 bin kilometrelik alanda operasyon yapabildiği ifade edildi. Ayrıca Gazze adlı SİHA'nın, sadece askeri ve savunma alanlarında değil, arama kurtarma görevlerinde de kullanılacağı belirtildi.

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