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Irak’ın Kerkük şehrinde araca yerleştirilen bomba infilak etti: 4’ü çocuk 7 yaralı

Irak’ın Kerkük şehrinde araca yerleştirilen bomba infilak etti: 4’ü çocuk 7 yaralı
31.10.2022 10:53 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:54

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Irak’ın Kerkük şehrinde sivil araca yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Irak’ın Kerkük şehrinde bomba paniği yaşandı. Dün akşam saatlerinde Pıryadi Mahallesi'nde yaşanan olayda sivil araca yerleştirilen el yapımı bomba, araç tümsekten geçtiği sırada yola düştü. Çevredekilerin sokağa toplandığı esnada, bombanın infilak etmesi sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans gönderilirken, yaralılar Azadi Hastanesine sevk edildi. Polisin detaylı inceleme başlattığı olayın, terör şüphesi taşımadığı aktarıldı.

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