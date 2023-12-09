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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 12:53 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 14:16

İngiltere ve Hollanda Başbakanları Kapıda Kaldı! 🚪 Sunak ve Rutte'nin komik anları kamerada 🎥

Hollanda Başbakanı Mark Rutte İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti. Başbakanlık Ofisi 10 Numaraya yaptığı ziyaret esnasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi. Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

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