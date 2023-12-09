Hollanda Başbakanı Mark Rutte İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti. Başbakanlık Ofisi 10 Numaraya yaptığı ziyaret esnasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi. Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.