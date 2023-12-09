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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 01:33 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 01:36

Gazze'de Nazi benzeri vahşet! Katil İsrail ordusu Filistinlileri çıplak şekilde gözaltına aldı

Gazze'de 17 bini aşkın kişiyi katleden katil İsrail'in sivillere karşı yaptığı zulüm bir kez daha ortaya çıktı. Tel Aviv'in soykırım ordusu, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağladı. Çıplak halde kamyonlara bindirilen Filistinlilerin nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor. İşgalci İsrail basını, görüntülerin teslim olan "Hamas şüphelilerini" gösterdiğini iddia etse de Hamas'tan yapılan açıklamada ise grup üyelerinin toplu olarak tutuklandığına dair haberler yalanlandı. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme örgütü, gözaltına alınan erkekler arasında doktorlar, akademisyenler, gazeteciler ve yaşlıların olduğunu açıkladı. Tutuklanan düzinelerce erkeğin bilinmeyen bir yere götürülmeden önce soyunmaya zorlandıklarını ve arandıkları bildirildi. Uluslararası kamuoyunda işkenceye tepkiler yükselirken yapılanların İkinci Dünya Savaşı sırasında tutuklulara ve savaş esirlerine yapıldığı değerlendirmesi yapıldı.

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