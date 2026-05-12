Eurovision’da büyük ihanet! NYT İsrail’in milyon dolarlık oylama hilesini belgeledi

NYT Deşifre Etti: "Hasbara" Operasyonu ve Devlet Finansmanı

ABD merkezli New York Times gazetesinin mülakatlar ve iç yazışmalara dayandırdığı dev araştırma, İsrail'in Eurovision'u bir "yumuşak güç" silahına dönüştürdüğünü belgeledi. Habere göre; Başbakan Netanyahu'ya bağlı "Hasbara" (Propaganda) Ofisi, 2024 ve 2025 yıllarındaki yarışmalar için milyonlarca dolarlık bütçeyi doğrudan oy manipülasyonu için kullandı.

"20 Kez Oy Verin" Talimatı ve Matematiksel Hile

Belgeler, İsrail'in kamuoyu desteğinin en düşük olduğu ülkelerde bile nasıl birinci çıktığını gözler önüne serdi. Gizli oylama verileri üzerinde yapılan analizlerde şu çarpıcı detaylar öne çıktı:

Seferberlik: Sadece birkaç yüz kişinin organize olup kişi başı 20'şer oy atmasıyla ülke birinciliklerinin değiştirildiği saptandı.

İspanya Örneği: İsrail'e tepkinin yüksek olduğu İspanya'da, dijital müdahaleyle %33'lük yapay bir oy oranına ulaşıldı.

Üst Düzey Çağrı: Netanyahu dahil devlet yetkililerinin, izleyicilere "maksimum oy kullanma" görselleriyle baskı kurduğu görüldü.

5 Ülkeden Tarihi Boykot: "Eurovision Ele Geçirildi"

Skandalın diplomatik baskı ve rüşvet boyutuna ulaşması üzerine Avrupa'da isyan çıktı. İzlanda, İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya, yarışmayı resmi olarak boykot etme kararı aldı. İzlanda devlet televizyonu yetkilisi Stefan Jon Hafstein'ın, "İsrail hükümeti Eurovision'u ele geçirdi" sözleri, 70 yıllık yarışmanın tarihindeki en büyük varoluşsal kriz olarak kayıtlara geçti.