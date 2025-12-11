PODCAST CANLI YAYIN
ABD Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu: O anlar kamerada

ABD güçleri, Venezuela kıyıları açıklarındaki bir petrol tankerine helikopterlerle düzenledikleri operasyonla el koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine 'iyi bir gerekçeyle' el koyduklarını duyurdu. Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, tankerin kime ait olduğu dair ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sahil Güvenliği'nin, ABD ordusunun desteğiyle yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi. Bondi ayrıca operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

