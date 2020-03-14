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Kuveyt'te ezana Koronavirüs ayarı: Evinizde kılın

Kuveyt'te ezana Koronavirüs ayarı: Evinizde kılın

14.03.2020 14:13

Koronavirüs kabusu yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçmek için ülkeler çeşitli önlemler aldı. Daha önce halkına koronavirüs nedeniyle "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları" çağrısında bulunan Kuveyt hükümetinden yeni bir adım geldi.


Kuveyt İslam İşleri Bakanlığı, ülkede toplu namazların iptal edildiğini açıkladı. Kuveyt'teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin koronavirüsten etkilendiği ülkede, ezan da değiştirildi.

Ezanda, 'hayya alas-salah' (haydi namaza) bölümü 'al-salatu fi buyutikum' (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Ezanın bitiminde ise müezzinin ağladığı duyuldu.

Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.

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