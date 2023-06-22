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Güney Afrika’da yangında dairede kilitli 2 çocuk öldü

Güney Afrika’da yangında dairede kilitli 2 çocuk öldü
22.06.2023 18:39

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Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dairede kilitli 2 çocuk hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Hillbrow şehir merkezinde bulunan bir apartmandaki dairde yangın çıktı. Dün yerel saatle 15.00'te başlayan yangında dairede kilitli olan 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Johannesburg Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda, olay yerini ziyareti sırasında itfaiye ekiplerine çabalarından dolayı övgülerde bulunarak Hillbrow'un eski ve terk edilmiş binalarının sağlık ve güvenlik standartları açısından yetersiz olduğunu söyledi.

Sağlık ekipleri, çocukların dumana maruz kalmaları sonucu öldüklerini ve cesetlerinin tanınamayacak kadar yanmış olduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis soruşturması devam ediyor.

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