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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 19:42

Gazze yeni yıla saldırılarla girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katil İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ndeki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda en az 15 kişi, Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen saldırılarda ise en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 87 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuran İsrail ordusu, yılın ilk gününde de sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Maghazi'de sivillerin sığındığı binayı vurdu: 15 ölü

İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin sığındığı binaya düzenlenen saldırıda onlarca kişi yaralandı.

Batı Şeria'da 32 Filistinli tutuklandı

İsrail ordusunun bugün Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinli tutuklandı.
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli sayısı 4 bin 910'a ulaştı.

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