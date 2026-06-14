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İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: Savaş uçaklarının vurma anı | VİDEO
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: Savaş uçaklarının vurma anı | VİDEO
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 15:07
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İsrail ordusunun Lübnan'ın Dahiye bölgesinde gerçekleştirdiği bombardımanda çok katlı bir bina hedef alındı.
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