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İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: Savaş uçaklarının vurma anı | VİDEO

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: Savaş uçaklarının vurma anı | VİDEO

İsrail ordusunun Lübnan'ın Dahiye bölgesinde gerçekleştirdiği bombardımanda çok katlı bir bina hedef alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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