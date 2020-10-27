Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Saldırının izleri böyle görüntülendi

Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, Terter'de siviller yerleşim yerlerini hedef aldı. İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter kent merkezine düştü. Saldırıda sivil yerleşim alanları yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası bir faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Ermenistan'ın saldırısının neden olduğu yıkım görüntülendi. Saldırıda sivil yerleşim alanlarında büyük hasar oluştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter kentine ve köylerine ateş açtığını belirtti.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda kabul edilen geçici insani ateşkes dün yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.
Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi bugün de büyük ölçüde ihlal ederek, Terter kentini ve köylerini, topçu bataryaların ve roketatar sistemleri ile bombalıyor" ifadeleri yer aldı.