Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine saldırdı! Saldırının izleri böyle görüntülendi

Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, Terter'de siviller yerleşim yerlerini hedef aldı. İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter kent merkezine düştü. Saldırıda sivil yerleşim alanları yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası bir faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Ermenistan'ın saldırısının neden olduğu yıkım görüntülendi. Saldırıda sivil yerleşim alanlarında büyük hasar oluştu.