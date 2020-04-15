ABD'de sağlık sistemi yerle bir! New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi evlerinde ölü bulundu! 15.04.2020 12:02

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsün en çok etkilediği ülke ABD oldu. Sağlık sistemi yerle bir olan ABD’den gelen bir son dakika haberi çöküşü kanıtlar nitelikte. New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.

EVLERİNDE ÖLDÜLER

Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 589 bin 048 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.

CESET TORBASI YETİŞMİYOR

Ölüm sayılarının hızla arttığı ülkede ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'a 100 bin ceset torbası siparişi verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Pahalı olmasına rağmen yetersiz hizmet verildiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen ABD sağlık sistemi ise adeta iflas etti. Ülkedekilerin yetersiz kaldığı, yabancı doktor ve sağlık personeli aradığı bilinen ABD'nin şimdi de ülkedeki doktor ve hemşirelere akılalmaz bir soru yöneltildi.

"MASKESİZ HASTALARA BAKMAYA RAZI MISINIZ?"

Sağlık altyapısı yetersiz olan ve vatandaşlarını ölüme terk eden ABD şimdi de sağlık çalışanlarını ölüme terk ediyor. ABD'de hastane yönetimlerinin doktorlara ve hemşirelere bir yazı göndererek "Eldivensiz ve maskesiz hastalara bakmaya razı mısınız?" diye sorduğu öğrenildi. Sağlık personeli bakımında yetersiz olan ABD'nin tıbbi malzeme bakımında da yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu durumun virüs sürecinde sarsılan ABD'nin sağlık sisteminin iflas ettiğinin kanıtı niteliğinde oldu.