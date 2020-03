Brezilya basının flaş iddia: Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Trump ile el sıkışmıştı

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, siyasileri de tehdit etmeye devam ediyor. Jornal O Dia sitesi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Jair Bolsonaro, geçtiğimiz cumartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump ile bir yemekte buluşmuş ve el sıkışmıştı.

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne yol açan ve milyonlarca insanı tehdit eden koronavirüs kabusu, siyasileri de etkisi altına almış durumda.

Son olarak Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.







TRUMP İLE EL SIKIŞMIŞTI

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz cumartesi akşamda bir yemekte bir araya gelmiş ve el sıkışmıştı. Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Trump'ın da virüsün etkisi altında olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.





SEKRETERİNDE DE ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmişti.



(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completed



There are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say "I told you!", if not will be just 1 more fake news