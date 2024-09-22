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Başkan Erdoğan Arnavutluk Başkanı Edi Rama'yı kabul etti
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Başkan Erdoğan Arnavutluk Başkanı Edi Rama'yı kabul etti

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 23:33 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 23:39

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta kritik temaslarını sürdürüyor. TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyareti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Türkevi'nde kabul etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.

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